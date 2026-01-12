Begin typing your search above and press return to search.
    12 Jan 2026 7:05 AM IST
    12 Jan 2026 7:05 AM IST

    ആ​റു​ദി​വ​സം ദു​ബൈ വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത് 13.7 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ

    ദു​ബൈ: പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത് വ​ൻ ജ​ന​സ​ഞ്ച​യം. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 29 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന് വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം 13.7 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​മാ​ന, ക​ര, ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം തി​ര​ക്കു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ യാ​ത്രാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്(​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യ​ത് ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ്. 12.72 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ് ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട് കോ​റി​ഡോ​റു​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ക്യൂ ​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ജോ​ലി​ഭാ​രം കു​റ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഹ​ത്ത ബോ​ർ​ഡ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ര​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ വ​ഴി 77,059 പേ​രും ക​ട​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി 21,135 പേ​രും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വ​ൻ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ഫീ​ൽ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ് വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ത​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ശ​ൻ​കീ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ര, ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച ഏ​കോ​പ​ന​മാ​ണ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ലാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സീ ​പോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സ​ലാ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖം​സി​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

