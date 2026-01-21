Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 9:33 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 13 വി​ദേ​ശി വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    2025ല്‍ 19,000 ​വി​വാ​ഹ ക​രാ​റു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 13 വി​ദേ​ശി വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല്‍ 13 വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ​ക്ക്. 2021ല്‍ ​അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ സി​വി​ല്‍ വി​വാ​ഹ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി 53,000ത്തി​ലേ​റെ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​ണ് വി​വാ​ഹം എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ വ​കു​പ്പാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. 2025ല്‍ 19,000 ​വി​വാ​ഹ ക​രാ​റു​ക​ളാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. മു​ന്‍വ​ര്‍ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 17 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ര്‍ധ​ന​വാ​ണ് 2025ല്‍ ​സി​വി​ല്‍ വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    2022ല്‍ 5400, 2023​ല്‍ 12000, 2024ല്‍ 16200 ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ സി​വി​ൽ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ദി​നം 70 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ്ര​തി​മാ​സം 1600 എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തു​പോ​രു​ന്ന​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലു​ള്ള വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്കും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കും അ​ബൂ​ദ​ബി നീ​തി​ന്യാ​യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ സി​വി​ല്‍ വി​വാ​ഹ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഒ​രൊ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തി​ല്‍ വി​വാ​ഹ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് സേ​വ​ന​വും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​പു​റ​മേ വി​ല്‍പ​ത്ര ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ളും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ധാ​രാ​ള​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 2025ല്‍ 11,000 ​വി​ല്‍പ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​ത്. 2024നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ര​ട്ടി വ​ര്‍ധ​ന​വാ​ണ് 2025ലു​ണ്ടാ​യ​ത്. 2025ല്‍ 640 ​വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ക്കേ​സു​ക​ളും തീ​ര്‍പ്പാ​യി. വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ക്കേ​സ് ന​ല്‍കി 30 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വി​ദേ​ശ ദ​മ്പ​തി​ക​ള്‍ക്ക് വി​വാ​ഹ​മോ​ച​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. വി​വാ​ഹ മോ​ചി​ത​രാ​വു​ന്ന വ​ധു​വി​ന്റെ​യും വ​ര​ന്റെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി​ക​ള്‍ കോ​ട​തി വി​ദ​ഗ്ധ​രെ കൊ​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധി​പ്പി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ള്ള ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​രു​വ​ര്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​സ്റ്റ​ഡി അ​വ​കാ​ശം ന​ല്‍കും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും വേ​ഗ​വു​മാ​ണ് ഓ​രോ വ​ര്‍ഷ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പേ​ര്‍ കോ​ട​തി സേ​വ​നം തേ​ടാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiWeddingsforeign
    News Summary - 13 foreign weddings per hour in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X