Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    13 Jan 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 8:36 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ 12 പു​ത്ത​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ വ​രു​ന്നു

    20 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ 12 പു​ത്ത​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ വ​രു​ന്നു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഈ ​വ​ര്‍ഷം നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് 12 അ​ള്‍ട്രാ ല​ക്ഷ്വ​റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍. ടോ​ണി​നോ ലാം​ബോ​ര്‍ഗി​നി റ​സി​ഡ​ന്‍സ​സ് പ​ദ്ധ​തി ലോ​ഞ്ചി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബി.​എ​ന്‍.​ഡ​ബ്ല്യു ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്സ് ആ​ണ് ആ​ഗോ​ള റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന 20 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    10 മി​ല്യ​ണ്‍ ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ അ​മേ​രി​ക്ക, യൂ​റോ​പ്പ്, ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര ഹോ​ട്ട​ല്‍ ബ്രാ​ന്‍ഡും പ്ര​മു​ഖ ഫാ​ഷ​ന്‍ ബ്രാ​ന്‍ഡും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. 12 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ എ​ട്ടെ​ണ്ണം റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ലും നാ​ലെ​ണ്ണം അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് ബീ​ച്ച് ഫ്ര​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​എ​ന്‍.​ഡ​ബ്ല്യു ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ങ്കൂ​ര്‍ അ​ഗ​ര്‍വാ​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്കെ​ന്ന​പോ​ലെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ​യും ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ പ​വി​ഴ ദ്വീ​പു​ക​ള്‍(​മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ്). നാ​ല​ര കി.​മീ​റ്റ​റോ​ളം ക​ട​ല്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും മ​നു​ഷ്യ​നി​ര്‍മി​ത​മാ​ണ്. ബ്രീ​സ്, ട്ര​ഷ​ര്‍, ഡ്രീം, ​വ്യൂ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ല്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​നെ ത​രം​തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2.8 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഈ ​മേ​ഖ​ല റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ സ്രോ​ത​സ്സാ​ണ്.

    റാ​ക് ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​ല്‍ മ​ര്‍ജ​മാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​ലെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍. മെ​ട്രോ പൊ​ളി​റ്റ​ന്‍ ടൗ​ണ്‍ഷി​പ്പാ​യ ദ്വീ​പ് പ്ര​ദേ​ശം ആ​ഗോ​ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രു​ടെ​യും പ്രി​യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. മു​ഖ്യ ക​വാ​ടം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ബ്രീ​സ് ദ്വീ​പ്. ഹി​ല്‍ട്ട​ണ്‍, റി​ക്സോ​സ് ബാ​ബ​ല്‍ ബ​ഹ​ര്‍, ഡ​ബി​ള്‍ ട്രീ ​തു​ട​ങ്ങി എ​ണ്ണം പ​റ​ഞ്ഞ ആ​ഡം​ബ​ര ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്നു.

    2000 മീ​റ്റ​ര്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ ഫ്ര​ണ്ടേ​ജ്, ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മേ​റി​യ ന​ട​പ്പാ​ത, സൈ​ക്കി​ള്‍ സ​വാ​രി സൗ​ക​ര്യ​വും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള ക​ളി സ്ഥ​ല​വും ബ്രീ​സ് ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ന​ട​പ്പാ​ത​യും പ്ര​കൃ​തി ആ​സ്വാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ട്ര​ഷ​ര്‍ ദ്വീ​പ്. ബീ​ച്ച് ക്ല​ബ്, ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു ശേ​ഖ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഡ്രീം ​ദ്വീ​പ്. റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍, താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍, ചി​ല്ല​റ വി​ല്‍പ​ന കേ​ന്ദ്ര​വും റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റു​ക​ളും വ്യൂ ​ദ്വീ​പി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും.

