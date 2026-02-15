Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ർ.​ടി.​എ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്​ 12 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    2025ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ആ​ർ.​ടി.​എ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്​ 12 ല​ക്ഷം പേ​ർ
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്​ 12 ല​ക്ഷം പേ​ർ. ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 50 ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി 11,92,320 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ന​ട​ത്തി​യ 19 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ 17 സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ 599 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഒ​രു പ​ങ്കാ​ളി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ പ​ങ്ക്​ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രീ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ർ.​ടി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​ര​സ്പ​രം കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​മൂ​ഹ​വ​ർ​ഷ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ.

    2025ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​മ്പ​യ്​​നു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. റ​മ​ദാ​നി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന ഫ​ല​മു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ട്ട​ത്. മീ​ൽ​സ്​ ഓ​ൺ വീ​ൽ​സ്​ കാ​മ്പ​യ്​​ൻ 8,000 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യേ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. നൂ​ണു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഇ​ഫ്താ​ൽ കി​റ്റ്​ 5,000 പേ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു. സാ​യി​ദ്​ ഹു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ റ​മ​ദാ​ൻ റി​ലേ​ഷ​ൻ സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ 1000 കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചു. ദു​ബൈ ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ റ​മ​ദാ​ൻ ടെ​ന്‍റ്​ 5,00 പേ​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യും ആ​ർ.​ടി.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

