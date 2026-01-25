Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    25 Jan 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 7:08 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫി​ൽ 111ാമ​ത് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഐ.​സി.​എ​ഫി​ൽ 111ാമ​ത് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഐ.​സി.​എ​ഫി​ൽ പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹ​മീ​ദ് പ​ര​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന 111ാമ​ത് പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) കീ​ഴി​ലെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്.

    ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക. സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി, ആ​മ്പ​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    പു​തി​യ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മീ​ദ് പ​ര​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഐ.​സി.​എ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നാ​സ​ർ മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പു​തി​യ പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ഫ​റു​ല്ല പാ​ല​പ്പെ​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​മേ​ശ് ദേ​വ​രാ​ഗം, ഐ.​സി.​എ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ൻ​വ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. അ​ബൂ​ദ​ബി ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 110 പ​ഠ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 123 അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ കീ​ഴി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യു​ടെ മാ​ധു​ര്യം നു​ക​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സീ​നി​യ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ബൈ​ർ ചെ​ല​വൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

