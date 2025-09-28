Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്​ 1.10 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ഗ്രാ​ന്‍ഡ്

    എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം വി​പു​ല​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി
    സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്​ 1.10 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ ഗ്രാ​ന്‍ഡ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്‍ക്ലൂ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍ എ​ജ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ന് 1.10 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ര്‍ ഗ്രാ​ന്‍ഡ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി. ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​രും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ൾ​കൊ​ള്ള​ലി​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍സ്(​യു.​സി.​എ​സ്) സം​രം​ഭം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സാ​യി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ സ​ഹാ​യ​ധ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    സാ​യി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ഗ്രാ​ന്‍ഡി​ലൂ​ടെ യു.​സി.​എ​സി​ന് 10 പു​തി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടി പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വും. നി​ല​വി​ല്‍ 152 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് സാ​യി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​വാ​കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 6,000ത്തി​ല​ധി​കം അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, പ​രി​ശീ​ല​ക​ര്‍, യൂ​ത്ത് മെ​ന്റ​ര്‍മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ല്‍ വി​ക​സ​ന പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ണ്ട്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. 2019ലെ ​സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് വേ​ള്‍ഡ് ഗെ​യിം​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ 2.5 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് 2020ലാ​ണ് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്.

    ഗ​വേ​ഷ​ണം, ന​യം, പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ങ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യാ​ണ് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ ഇ​ന്‍ക്ലൂ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍ എ​ജ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​യോ​ര്‍ക്കി​ല്‍ ന​ട​ന്ന യു.​എ​ന്‍ പൊ​തു​സ​ഭ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു യു.​സി.​എ​സ് സം​രം​ഭ​ത്തി​നാ​യി അ​ധി​ക സ​ഹാ​യ​ധ​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ​സി​ലെ യു.​എ.​ഇ അം​ബാ​സ​ഡ​റും സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് ബോ​ര്‍ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ യൂ​സു​ഫ് അ​ല്‍ ഉ​തൈ​ബ, യു.​എ.​ഇ എ​യ്ഡ് ഏ​ജ​ന്‍സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​താ​രി​ഖ് അ​ല്‍ അ​മീ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​ശ​മ്മ ഖ​ലീ​ഫ അ​ല്‍ മ​സ്റൂ​യി, സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ ഒ​ളി​മ്പി​ക്‌​സ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഡോ. ​തി​മോ​ത്തി ഷ​റി​വ​ര്‍, യു.​എ.​ഇ കു​ടും​ബ മ​ന്ത്രി സ​ന ബി​ന്‍ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

