Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 6:56 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 11 വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​മി​ക്കും

    29.6 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്​
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 11 വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​മി​ക്കും
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 11 വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ സ​ബ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​സി​റ്റി, വാ​ട്ട​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ്യാ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി (സേ​വ) അ​റി​യി​ച്ചു. 29.6 കോ​ടി ദി​ർ​ഹം ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ്​ 11 സ​ബ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക.വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ന​ഗ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ സേ​വ​യു​ടെ പ​വ​ർ ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജീ​നി​യ​ർ ഹ​മ​ദ്​ അ​ൽ തു​നൈ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും പു​തി​യ സ​ബ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി സ​ബ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കും.ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​​​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും നി​ർ​മാ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ഗ്രി​ഡി​ന്‍റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ​ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ സ​ബ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

