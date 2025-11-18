Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:41 AM IST

    11 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം സ​ഹാ​യം; ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 28 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​ന​മൊ​രു​ങ്ങി

    അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യ സ​ബ​ർ​ബ്​ കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്​
    11 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം സ​ഹാ​യം; ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 28 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​ന​മൊ​രു​ങ്ങി
    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: 11 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 28 ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ മോ​ച​ന​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യ സ​ബ​ർ​ബ്​ കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ​ മോ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി 11,06,088 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യ സ​ബ​ർ​ബ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി​യാ​ണ്​ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ബാ​റ​ക്​ ബി​ൻ അ​മ​റി​ന്​ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ‘അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യ.. ദാ​ന​വും വി​ടു​ത​ലും’ എ​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ലാം ഘ​ട്ടം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്ക​മെ​ന്ന്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ത​ട​വു​കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ‘അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യ.. ദാ​ന​വും വി​ടു​ത​ലും’ എ​ന്ന സം​രം​ഭം. പു​തി​യ നീ​ക്കം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക​യും ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ന്ന്​ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ സ​ഈ​ദ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsaidSharjahgulf news malayalam
    News Summary - 11 lakhs dirhams in aid; 28 prisoners released in Sharjah
