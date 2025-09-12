Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    11 അ​ന​ധി​കൃ​ത ഗാ​ര്‍ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ പൂ​ട്ടി​ച്ചു

    domestic worker
    അ​ബൂ​ദ​ബി: താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ല്‍നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് 11 അ​ന​ധി​കൃ​ത ഗാ​ര്‍ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പൂ​ട്ടി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ലൈ​സ​ന്‍സ് ഇ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗാ​ര്‍ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​വ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ചാ​ന​ലു​ക​ള്‍ മു​ഖേ​ന​യോ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ന്‍ ന​മ്പ​റാ​യ 600590000ലോ ​ടോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റാ​യ 80084ലോ ​വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മാ​ദ്യം 40 ഗാ​ര്‍ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ഴ​ചു​മ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 140ഓ​ളം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്റ് റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 77 അ​ന​ധി​കൃ​ത സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

