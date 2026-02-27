പത്താം തരാം തുല്യത പരീക്ഷ നൂറു ശതമാനം വിജയംtext_fields
അജ്മാന്: പ്രവാസലോകത്തെ പത്താം തരാം തുല്യത പരീക്ഷയിൽ നൂറു ശതമാനം വിജയം. കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷൻ അതോറിറ്റി കേരളത്തിലും ഗൾഫിലുമായി നടത്തിയ ഈ വർഷത്തെ പത്താം തരം തുല്യത പരീക്ഷയിലാണ് മികച്ച നേട്ടം. ഗൾഫിലെ ഏക പരീക്ഷ കേന്ദ്രമായ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ മോഡൽ സ്കൂൾ ഷാർജയിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കേരള പരീക്ഷ ഭവന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിൽ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി ഒൻപതു വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷയാണ് നടന്നത്.
ഇനിയും പത്താം തരം, പന്ത്രണ്ടാം തരം പരീക്ഷ എഴുതാന് കഴിയാത്തവര്ക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ബാച്ച് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് യു.എ.ഇയിലെ സാക്ഷരത മിഷന്റെ ഏക കോഓഡിനേറ്ററും അജ്മാനിലെ അൽ സിറാജ് എജുക്കേഷനൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഡോ. പ്രദീപ് കുമാർ അറിയിച്ചു.
