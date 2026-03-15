    ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൽ 10,000 ഇഫ്താർ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു

    ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൽ ഇഫ്താർ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൽ 10,000 ഇഫ്താർ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്തു. ചൈന ഇന്‍റർനാഷണൽ ചേംബർ ഓഫ്​ കൊമേഴ്​സും ദുബൈ പൊലീസും സഹകരിച്ചാണ് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചൈനീസ് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള 30 വളന്‍റിയർമാർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കാളികളായി. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ റമദാനിലെ ഐക്യവും സഹകരണവും പങ്കിടലും പ്രകടമാക്കുന്നതാണെന്ന് ദുബൈ പൊലീസ്​ പോസിറ്റീവ്​ സ്പിരിറ്റ്​ കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഫാത്തിമ ബുഹജീർ പറഞ്ഞു.

    സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും ദുബൈയിലെ വിവിധ സമൂഹങ്ങളുമായി സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ചൈന ഇന്റർനാഷണൽ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രതിനിധി ജിൻ ഗുവോസോങ്​ പറഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - 10,000 Iftar food packages distributed at Dragon Mart
