    U.A.E
    date_range 3 March 2026 7:54 AM IST
    date_range 3 March 2026 7:54 AM IST

    പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ 1000 കാമറക്കണ്ണുകൾ

    ദുബൈയിൽ പ്രധാന പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാമറ സ്ഥാപിക്കും
    പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ 1000 കാമറക്കണ്ണുകൾ
    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ 1000 സ്മാർട്ട്​ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട്​ പാർക്കിങ്​ നിയന്ത്രണ കമ്പനിയായ പാർക്കിൻ. ദുബൈയിലെ പ്രധാന പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളുടെ ലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കാനാണ്​ സ്മാർട്ട്​ ക്യാമറകൾ സഹായകമാവുമെന്ന്​​​ പാർക്കിൻ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

    ദുബൈയിലെ ​പൊതു പാർക്കിങ്​ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിരക്കുകൾ, പേയ്‌മെന്‍റ്​ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളിലും സ്മാർട്ട്​ പരിഹാരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തും. പ്രധാന തെരുവുകളിലെ പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ആദ്യം സ്മാർട്ട്​ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

    എല്ലാ ക്യാമറകളും സൗരോർജത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രധാന ഇവന്‍റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ദുബൈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്‍ററിന് ചുറ്റും പാർക്കിങ്​ ലഭ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ക്യാമറകൾ വിന്യസിക്കുമെന്ന് പാർക്കിൻ സി.ഇ.ഒ എൻജിനീയർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള അൽ അലി പറഞ്ഞു. ഇവന്‍റ്​ നടക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക്​ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ പ്രദേശത്ത്​ പാർക്കിങ്​ ലഭ്യതയെ കുറിച്ച്​ ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ സ്മാർട്ട്​ ക്യാമറകൾ വിവരം നൽകും. ഇത്​ തത്സമയ ക്യാമറ ഫീഡുകൾ വഴി പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനിക്ക്​ ലഭ്യമാക്കും. പാർക്കിങ്​ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന തെരുവുകളിൽ 200 ഇലക്​ട്രിക്​ വാഹന ചാർജറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്​. സ്വയം നിയന്ത്രണ വാഹനങ്ങൾക്ക്​ ആവശ്യമായ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനസിലാക്കുന്നതിനായി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ)യുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നുവരികയാണ്​.

    ചില മേഖലകൾ സ്വയം നിയന്ത്രണ വാഹനങ്ങൾക്കായി നീക്കിവെക്കേണ്ടതുണ്ട്​. സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക്​ നിശ്ചിത പാർക്കിങ്​ സ്ഥലങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്​. ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്നും ഈ വർഷം മാർച്ചോടെ സ്വയം നിയരന്തണ ടാക്സികൾ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

