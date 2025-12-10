Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Dec 2025 6:36 PM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 6:36 PM IST

    ജബൽ അലി തുറമുഖത്തെ​ കടൽഭിത്തികളിൽ 1000 കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ

    ഡി.പി വേൾഡാണ്​ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കടൽഭിത്തികൾ സ്ഥാപിച്ചത്​​
    ജബൽ അലി തുറമുഖത്തെ​ കടൽഭിത്തികളിൽ 1000 കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ
     ജബൽ അലി തുറമുഖത്തെ കടൽഭിത്തികളിൽ സ്ഥാപിച്ച കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    ദുബൈ: സമുദ്ര ജീവികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ദുബൈ ജബൽ അലി തുറമുഖത്തെ കടൽഭിത്തികളിൽ കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ദുബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്​ കമ്പനിയായ ഡി.പി വേൾഡാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 1000 പാനലുകളാണ്​ സ്ഥാപിച്ചത്​. സിഡ്​നി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്​ ഓഫ്​ മറൈൻ സയൻസിന്‍റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചതാണ്​ കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. 2028 ഓടെ 6,000 പവിഴപ്പുറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ്​ പദ്ധതി. ഇതിന്‍റെ നിർമാണം കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണക്കുന്ന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽത്തീര ഭിത്തികളുള്ള തുറമുഖമായി ജബൽ അലി മാറും.

    കടൽജീവികൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നതിന്​ മുത്തുച്ചിപ്പി ഷെല്ലുകൾ, മണൽക്കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവനുള്ള കടൽഭിത്തികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ​പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇത്തരം കൃത്രിമ പാനലുകളിൽ കടൽ ജീവികൾക്ക്​ വളരാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഓരോ മോഡുലാർ പാലനുകളും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്​ വിത്യസ്ത രൂപത്തിലാണ്​​. പ്രകൃതിദത്തമായ കല്ലുകളാൽ രൂപം കൊണ്ടതാണെന്ന്​ തോന്നുംവിധത്തിലാണ്​ ഇവയുടെ രൂപകൽപന. തീരസംരക്ഷണത്തിൽ തുറമുഖങ്ങൾക്ക്​ നിർണായകമായ പങ്കുണ്ടെന്ന്​ ഡി.പി വേൾഡ്​ ജി.സി.സി ചീഫ്​ ഓപറേറ്റിങ്​ ഓഫിസർ അബ്​ദുല്ല ബിൻ ദമിതാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങളിലുടനീളം ശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രൂപകൽപനകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സമുദ്ര ജീവികൾക്ക്​ വളരാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും ഇത്​ പ്രകൃതിയെ പിന്തുണക്കുന്ന നടപടിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിസ്ഥിതി പ്രതിരോധശേഷിയെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക്​ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകുമെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗോള അറിവുകളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനായി ജബൽ അലിയിൽ ജൈവവൈവിധ്യ നിരീക്ഷണം 2026ൽ ആരംഭിക്കും.

    പെറുവിലെ കാലാവോ തുറമുഖത്ത്​ ഡി.പി വേൾഡിന്‍റെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരമാണ്​ ജബൽ അലിയിലും കൃത്രിമ പാലനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​. അവിടെ 12 മാസത്തിനിടെ 12 സമുദ്ര വിഭാഗങ്ങളിലായി 66 ജീവി വർഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട്​. ഇതിൽ കൃത്രിമ പവിഴപ്പുറ്റുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഏഴ്​ ജീവി വർഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

