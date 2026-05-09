Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅൽ മനാമ ബിസിനസ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 May 2026 5:17 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 11:24 AM IST

    അൽ മനാമ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ 100 ശതമാനം മണി ബാക്ക് ഓഫർ!

    text_fields
    bookmark_border
    അൽ മനാമ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസിയിൽ 100 ശതമാനം മണി ബാക്ക് ഓഫർ!
    cancel
    camera_alt

     അൽ മനാമ

    അജ്മാൻ: ഈദ് ആഘോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ വർണാഭമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ‘100 ശതമാനം മണി ബാക്ക് ഓഫർ’ പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ സേവന ദാതാക്കളായ അൽ മനാമ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസിയും അൽ മനാമ ട്രാവൽസും. ഗവൺമെന്‍റ്​ സേവനങ്ങൾ മുതൽ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ വരെ നീളുന്ന വിപുലമായ സേവനങ്ങൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.

    ഓഫർ കാലാവധി: 2026 മെയ് 08 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 08 വരെ.

    പ്രധാന ഓഫറുകൾ:

    അൽ മനാമയുടെ അജ്മാൻ, ലുലു അജ്മാൻ, ദുബൈ ശാഖകളിൽ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്:

    1. ബിസിനസ് ആൻഡ്​ ഗവൺമെന്‍റ്​ സർവീസുകൾ: ഫാമിലി വിസ, അറ്റസ്റ്റേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ബിസിനസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ 100 ഉപഭോക്​താവിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ 100 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് (1500 ദിർഹം വരെ) ലഭിക്കും.

    2. എയർ ടിക്കറ്റ് ആൻഡ്​ ട്രാവൽ പാക്കേജുകൾ: വിസിറ്റ് വിസ, വിസ ചേഞ്ച്, ടിക്കറ്റിങ്​, ഹോളിഡേ പാക്കേജുകൾ എന്നിവയിൽ ഓരോ 200 കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യശാലിക്ക് 1000 ദിർഹം വരെ ഫുൾ റീഫണ്ട് സ്വന്തമാക്കാം.

    സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയോ ബന്ധുക്കളെയോ അൽ മനാമയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അധിക റിവാർഡ് കൂപ്പണുകൾ നേടാനും സാധിക്കും.

    നേരിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ എത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയോ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഈ ലക്കി ഡ്രോയിൽ പങ്കാളികളാകാം. അടുത്ത ഭാഗ്യശാലി ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളാകാം!

    വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്
    Toll Free: 800 62 62 62.
    WhatsApp: +971 54 734 9001.
    Website: www.almanamabusinessconsultancy.com


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ajmanGulf NewsAl Manama Business Consultancy Ajman
    News Summary - 100 percent money back offer at Al Manama Business Consultancy
    Similar News
    Next Story
    X