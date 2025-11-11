Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Nov 2025 8:07 AM IST
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 10 വെ​ര്‍ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കും

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 10 വെ​ര്‍ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കും
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി​ക്കും മ​റ്റു എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കു​മി​ട​യി​ല്‍ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​ന്ധം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​യ​ര്‍ടാ​ക്‌​സി​ക​ള്‍ക്കും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വെ​ര്‍ട്ടി​ക്ക​ല്‍ ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ് ആ​ന്‍ഡ് ലാ​ന്‍ഡി​ങ് എ​യ​ര്‍ക്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി 10 വെ​ര്‍ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി. അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്‌​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ എ​ലീ​ന സോ​ര്‍ലി​നി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. 2026ല്‍ ​വെ​ര്‍ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് വീ​ക്ക് 2025 വേ​ദി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പാ​ന​ല്‍ സം​വാ​ദ​ത്തി​ല്‍ അ​വ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ആ​ര്‍ച​ര്‍ ഏ​വി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി എ​യ​ര്‍ ടാ​ക്‌​സി സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷം മു​ത​ൽ എ​യ​ര്‍ടാ​ക്‌​സി​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങും.

    അ​ടു​ത്ത വ​ര്‍ഷം അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വെ​ര്‍ട്ടി​ക്ക​ല്‍ ടേ​ക്ക്-​ഓ​ഫ് ആ​ന്‍ഡ് ലാ​ന്‍ഡി​ങ് എ​യ​ര്‍ക്രാ​ഫ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മ്പ​ത് ട​ച്ച് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളി​ല്‍ അ​ഞ്ചി​ട​ത്തും ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് സൗ​ക​ര്യം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും എ​ലീ​ന സോ​ര്‍ലി​നി പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​​ ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ വ്യാ​പാ​രം, ടൂ​റി​സം, ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ള്‍ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലു​ട​നീ​ളം നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന വെ​ര്‍ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല ത​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. അ​ല്‍ ബ​ത്തീ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ഇ​തി​ന​കം വെ​ര്‍ട്ടി​പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ലീ​ന സോ​ര്‍ലി​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

