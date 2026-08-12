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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 2:59 PM IST

    ബു​റൈ​ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള; ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ 1.79 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ വി​ൽ​പ​ന

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    ക​രു​ത്തേ​കി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ശൃം​ഖ​ല
    ബു​റൈ​ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള; ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ 1.79 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ വി​ൽ​പ​ന
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    ബു​റൈ​ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള

    ബു​റൈ​ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ആ​ഗോ​ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ബു​റൈ​ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​ർ​ണി​വ​ലി​ന് വ​ൻ വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം. ക​ർ​ണി​വ​ലി​െൻറ ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ത​ന്നെ 1.79 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ ഉ​ജ്ജ്വ​ല വി​റ്റു​വ​ര​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് അ​ക​ത്തു​നി​ന്നും മ​റ്റ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള വ​ൻ​കി​ട വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും വാ​ങ്ങ​ലു​കാ​രും എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​യി. 5,500 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച 5,33,000 പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 21 ല​ക്ഷം കി​ലോ​ഗ്രാം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​ണ് ആ​ദ്യ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    വ്യാ​പാ​ര വി​പ​ണി​ക്ക് വ​ൻ ക​രു​ത്തേ​കു​ന്ന​ത് മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ്. ഗ​താ​ഗ​തം, ഷി​പ്പി​ങ്, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പാ​ക്കി​ങ്, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗം എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വി​പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മേ​ള​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും, സു​ര​ക്ഷാ-​നി​യ​ന്ത്ര​ണ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക വേ​ള​യി​ൽ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​െൻറ ഗു​ണ​മേ​ന്മ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ര​ക്ക് ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക്, പ്രോ​സ​സി​ങ്, വി​ത​ര​ണ ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ്വ​ദേ​ശി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സീ​സ​ണ​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു.75 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ക​ർ​ണി​വ​ലി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 20 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 വ​രെ മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    വ​രു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും ആ​ൾ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലും വ​ൻ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ​ത്തി​െൻറ വി​പ​ണി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ക​ർ​ണി​വ​ലും അ​തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് ശൃം​ഖ​ല​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കാ​ണ് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:buraidahdate festivalSaudi Arabia
    News Summary - ബു​റൈ​ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴ മേ​ള; ആ​ദ്യ​വാ​ര​ത്തി​ൽ 1.79 കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ വി​ൽ​പ​ന
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