Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    11 Aug 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    11 Aug 2025 7:44 AM IST

    സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 15,000 ത്തി​ല​ധി​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള നി​കു​തി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രും
    യാം​ബു: സൗ​ദി സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ക​ട​ക​ളി​ലും 15,000 ത്തി​ല​ധി​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. നി​കു​തി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​കൊ​ണ്ട​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വി​പ​ണ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ്പ​ന ക​ട​ക​ൾ, പു​ക​യി​ല കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​ർ​ണ വി​ല്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു സേ​വ​ന ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​കു​തി സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഡെ​ബി​റ്റ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് നി​കു​തി ഇ​ൻ​വോ​യ്‌​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ അ​തോ​റി​റ്റി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​കു​തി ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, നി​കു​തി നീ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക, അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന വാ​ണി​ജ്യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നി​കു​തി ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ zatca.gov.sa വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ ZATCA സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ഴ​ക​ളു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ 2.5 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​വി​യാ​ത്ത നി​ര​ക്കി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ലോ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 1,000 റി​യാ​ലോ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

