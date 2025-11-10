Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:36 AM IST

    യാം​ബു ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെന്റിൽ സെ​യ്ൻ സോ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെന്റിൽ സെ​യ്ൻ സോ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സെ​യ്ൻ

    സോ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ടീം

    Listen to this Article

    യാം​ബു: യാം​ബു ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ൻ​റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സോ​ഫ്റ്റ്ബാ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റ് 2025 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സെ​യ്ൻ സോ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. യാം​ബു​വി​ലെ യൂ​റോ​പ്പ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൻ​റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സെ​യ്ൻ സോ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ടീം ​വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യി സ​യീ​ദി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യി ദാ​വൂ​ദി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ, മി​ക​ച്ച ഫീ​ൽ​ഡ​ർ എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം അ​യ്യൂ​ബ്, ഷ​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​യി സ്മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്ബി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൗ​ഫ​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് (എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ), ആ​സി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ (അ​ക്ന​സ്), ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (റിം ​അ​ൽ ഔ​ല), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), ഹു​സൈ​ൻ തോ​ട്ട, അ​ബ്ദു​ൽ​ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​യ്യൂ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​തി​ഥി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newscricket tournamentcricket clubgulf news malayalam
    News Summary - Zain Source Cricket Club team wins Yambu Friends Cricket Tournament
    Similar News
    Next Story
    X