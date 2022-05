ബാങ്ക് വിളിച്ച് വൈറലായ കുഞ്ഞു യൂസുഫ് ഇവിടെയുണ്ട്

cancel camera_alt മ​ദീ​ന​യി​ലെ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഔ​ഫ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ യൂ​സു​ഫ്​​

By സുലൈമാൻ വിഴിഞ്ഞം Listen to this Article റി​യാ​ദ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ റ​മ​ദാ​ൻ 28ന്​ ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ക​അ്​​ബ​യെ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ പി​താ​വി​ന്‍റെ തോ​ളി​ലി​രു​ന്ന് ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ച്ച് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന കു​ഞ്ഞു മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫ് റി​യാ​ദി​ലു​ണ്ട്. നാ​ലു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു കോ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ട വി​ഡി​യോ​യി​ലെ കു​ഞ്ഞു​നാ​യ​ക​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്.

റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ധു​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ആ​സിം-​മ​റി​യം ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ നാ​ലു മ​ക്ക​ളി​ൽ നാ​ലാ​മ​നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫ്. റ​മ​ദാ​ൻ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം മ​ക്ക​യി​ൽ ഉം​റ​ക്ക് എ​ത്തി​യ ഈ ​കു​ഞ്ഞു​മി​ടു​ക്ക​ൻ ക​അ്ബ​യെ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ തി​ര​ക്കു​കാ​ര​ണം പി​താ​വി​ന്‍റെ തോ​ളി​ൽ ക​യ​റി​ക്കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റി​യു​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ചൊ​ല്ലി ഹ​റ​മി​ൽ വ​ല​യം വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണ​ത്തി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. മ​ക്ക​യി​ൽ പി​താ​വി​ന്‍റെ തോ​ളി​ലി​രു​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ യൂ​സു​ഫ്​​ ബാ​ങ്ക്

വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ വൈ​റ​ലാ​യ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ ​കു​ഞ്ഞു ശ​ബ്ദം അ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​രോ മൊ​ബൈ​ലി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി. അ​ൽ​പ​നേ​ര​ത്തേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ങ്ക് ഉ​ച്ച​ത്തി​ൽ മു​ഴ​ക്കാ​ൻ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഹ​റം അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബാ​ങ്ക് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫി​നെ ചും​ബി​ക്കു​ക​യും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന് ബി​ൻ ഔ​ഫ് പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ യൂ​സു​ഫി​നെ​യും പി​താ​വി​നെ​യും മ​സ്ജി​ദ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​സ​ർ ബാ​ങ്ക് വി​ളി​ക്ക് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉം​റ​യും മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ റി​യാ​ദി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബാ​ങ്കു​വി​ളി വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ വി​വ​രം കു​ടും​ബം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ബാ​ങ്കും ഇ​ഖാ​മ​ത്തും ന​ൽ​കാ​നും മ​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഇ​മാം മാ​ഹി​ർ, യാ​സ​ർ അ​ൽ​ദൗ​സ​രി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ സു​ദൈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യാ​നും കു​ഞ്ഞു യൂ​സു​ഫി​ന് അ​റി​യാം. മ​ക​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ​യി​ലൂ​ടെ ത​ന്നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും പി​താ​വ്​ ആ​സിം 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ'​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​സു​ഫി​നു കൂ​ട്ടാ​യി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യ മൂ​ന്നു സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​മ്പ​തു​ വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ അ​ൽ​മാ​റാ​യി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ എ​ഫ്.​ഐ.​പി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ൽ ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്​ പി​താ​വ് ആ​സിം. മ​റി​യ​മാ​ണ്​ മാ​താ​വ്. ആ​ബി​ദ, അ​ബ്രാ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും. Show Full Article

Yusuf, the viral baby who called the bank, is here