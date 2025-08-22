Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജ​നാ​ധി​പ​ത്യം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:40 AM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ യു​വ​ത്വം ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​ക​ണം –ഫോ​ക്ക​സ് റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ യു​വ​ത്വം ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​ക​ണം –ഫോ​ക്ക​സ് റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​യാ​ദ് ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച '

    റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് സ​ന്മി​റ്റ്' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​യാ​ദ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ‘റി​യാ​ദ് യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഘ​പ​രി​വാ​ർ ഫാ​സി​സ്റ്റ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ന​ട​ത്തി​പോ​രു​ന്ന നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ക​യ്യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സു​ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ത്വ​മാ​യ ഒ​രു പൗ​ര​ന് ഒ​രു വോ​ട്ട് എ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഹീ​ന​മാ​യ കു​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​ത്യ​ന്തം ഭീ​തി​ത​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്വാ​ത​ന്ത്ര ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രു​ണ​ത്തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​വി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഫോ​ക്ക​സ് യൂ​ത്ത് സ​മ്മി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​ഷാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​മു​ഖം പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്തു.

    റ​ജീ​ദ് കു​ന്ന​ത്ത് മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് (കെ.​എം.​സി.​സി), ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ സ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), സ​തീ​ഷ് വ​ള​വി​ൽ (കേ​ളി), ഒ​മ​ർ സ​യ്യി​ദ് (യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ), ഫ​ഹ​ദ് ഷി​യാ​സ് (ഫോ​ക്ക​സ്), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ച​ള​വ​റ (ഇ​സ്ലാ​ഹി സെൻറ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫോ​ക്ക​സ് റി​യാ​ദ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​മീം വെ​ള്ളാ​ട​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഊ​ഫ് വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhSaudi NewsYouth Summitprotect democracy
    News Summary - Youth must be vigilant to protect democracy – Focus Riyadh Youth Summit
    Similar News
    Next Story
    X