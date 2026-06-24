യുവകലാസാഹിതി ‘അന്നൊരിക്കൽ വായനശാലയിൽ’ സൗഹൃദ സദസ്സ് നാളെ റിയാദിൽ

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Posted Ondate_range 24 Jun 2026 6:25 PM IST
Updated Ondate_range 24 Jun 2026 6:25 PM IST
യുവകലാസാഹിതി ‘അന്നൊരിക്കൽ വായനശാലയിൽ’ സൗഹൃദ സദസ്സ് നാളെ റിയാദിൽtext_fields
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News Summary - Youth Literature 'Once Upon a Time in the Library' to be held in Riyadh tomorrow
റിയാദ്: പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ യുവകലാസാഹിതി റിയാദ് ഘടകത്തിെൻറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ വായനവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘അന്നൊരിക്കൽ വായനശാലയിൽ’ എന്ന പേരിൽ സൗഹൃദ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ ബത്ഹയിലെ ഡി പാലസ് (റമാദ്) ഹാളിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക.
നാട്ടിലെ വായനശാലാ അനുഭവങ്ങളും ഓർമകളും പുതുക്കുന്നതിനായി ഒരുക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ റിയാദിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരും വായനാപ്രേമികളും പങ്കെടുക്കും. പുസ്തകങ്ങളെയും വായനയെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ വേദിയിൽ പ്രവാസലോകത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ വായനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
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