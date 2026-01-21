Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:44 AM IST

    നേ​തൃ​പാ​ഠ​വ​വു​മാ​യി പു​തു​ത​ല​മു​റ; ജു​ബൈ​ലി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു

    നേ​തൃ​പാ​ഠ​വ​വു​മാ​യി പു​തു​ത​ല​മു​റ; ജു​ബൈ​ലി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് പ്രോ​ഗ്രാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ജു​ബൈ​ലി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം 2025 ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ

    ഡോ. ​നി​ഷ മ​ധു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ നേ​തൃ​ഗു​ണ​വും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ ശേ​ഷി​യും പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യൂ​ത്ത് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് പ്രോ​ഗ്രാം പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബും നി​സ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ​്​​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് എ​ട്ട് ആ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    2025 ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്രോ​ഗ്രാം എ​ട്ട് ആ​ഴ്ച​ത്തെ തീ​വ്ര​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജ​നു​വ​രി 16-ന് ​സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ കൊ​ള​റാ​ഡോ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലി​െൻറ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ന്ന വൈ.​എ​ൽ.​പി​യി​ൽ 12 മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബും നി​സ ടോ​സ്​​റ്റ്​​മാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സം​രം​ഭം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. സു​ഹൈ​ൽ റൈ​സ് സി​ദ്ദി​ഖി, ബു​ഷ്റ സ​യീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജു​ബൈ​ൽ ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​നി​ഷ മ​ധു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫി​നാ​ലെ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ-​സം​വാ​ദ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചു.

    ഡി​ബേ​റ്റ് (സം​വാ​ദം), ടേ​ബി​ൾ ടോ​പ്പി​ക്സ്, ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ച്ച്, ഇ​വാ​ലു​വേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. വോ​യ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ഡി ലാം​ഗ്വേ​ജ്, ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി. ആ​യി​ഷ ന​ജ, മ​റി​യം ആ​തി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഫി​നാ​ലെ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ർ​വീ​ൺ സു​ൽ​ത്താ​ന, സു​ചി​ത രാ​ജേ​ഷ്, വി. ​ച​ന്ദ്ര​വ​ദ​നി, നി​ലോ​ഫ​ർ റ​ഷീ​ദ്, പ്ര​മോ​ദ് കു​ന്ന​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വ​ഹീ​ദ് ല​ത്തീ​ഫ്, സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​സീ​സ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, ആ​സി​ഫ് സി​ദ്ദി​ഖി, ഉ​സ്‌​മ സി​ദ്ദി​ഖി, ഖാ​ലി​ദ് സി​ദ്ദി​ഖി, ഡോ. ​ശാ​ന്തി രേ​ഖ റാ​വു, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​സി​ഫ് സി​ദ്ദി​ഖി, സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ശ​ര​ഫ ആ​മി​ന, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ഫീ​സ്, അ​സീ​സ് സി​ദ്ദി​ഖി, ഡോ. ​ശാ​ന്തി രേ​ഖ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    സ്പെ​ഷ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്: അ​ബീ​ഹ മ​ഹ്മൂ​ദ്.

    ഇ​വാ​ലു​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ച്ച് മ​ത്സ​രം: മു​ഹ​മ്മ​ദ് റൈ​ഹാ​ൻ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), മു​സാ​ബ് അ​ലി (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), മെ​ഹ്‌​രി​ഷ് ഖ​ദീ​ർ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം).

    ടേ​ബി​ൾ ടോ​പ്പി​ക്സ് മ​ത്സ​രം: ആ​തി​ഷ് സു​നി​ൽ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), ഋ​ത്വി​ക് റാം (​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹാ​ദി, ഇ​ർ​ഹ റ​ഹ്മാ​ൻ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം).

    ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​രം (​വാ​ദം ടീം): ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല നാ​സി​ർ (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), വി​യോ​ണ ഹ​രീ​ഷ് (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), അ​ബ്​​ദു​ൽ മു​ഗ്‌​നി (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം).

    ഡി​ബേ​റ്റ് മ​ത്സ​രം (​പ്ര​തി​വാ​ദം ടീം): ​റെ​ഹാ​ൻ ഇ​സ്​​ലാം (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), ആ​യി​ഷ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം).

    ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്പീ​ച്ച് മ​ത്സ​രം: മ​ഹ്നൂ​ർ ഷാ​ഹി​ദ് (ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം), ഐ​സ റം​സി, ഇ​നാ​യ ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല (ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം), ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ശി​വം കു​മാ​ർ, റു​മൈ​സ മ​ൻ​ഹ, ഉ​മൈ​മ ഹു​ദ (മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം).

