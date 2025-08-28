Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 7:26 AM IST

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ അ​ൽഖോ​ബാ​ർ 'നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി' പ​രി​ശീ​ല​ന​ക്ക​ള​രി

    text_fields
    bookmark_border
    training
    cancel
    camera_alt

    യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ 'നി​ർ​മ്മി​ത ബു​ദ്ധി' യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന​ക്ക​ള​രി

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ങ് യി​ൽ​ഡ് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി' പ​രി​ശീ​ല​ന​ക്ക​ള​രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ചാ​റ്റ് ജി​പി​റ്റി, ജ​മി​നി പോ​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ടൂ​ളു​ക​ളും എ.​ഐ ഏ​ജ​ന്റ്, എ.​ഐ ഫി​യെ​സ്റ്റ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ക്ക​ള​രി​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കെ.​ഇ.​എ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം റി​യാ​സ് ബ​ഷീ​ർ വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന 50 ഓ​ളം പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ത​നി​മ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​സ്.​ടി ഹി​ഷാ റി​യാ​സ് ബ​ഷീ​റി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ദാ​രി​മി, ശാ​മി​ൽ, റ​ഷാ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, അ​മീ​ൻ, ഹാ​ഫി​സ്, ശു​ഹൂ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി നു​അ​മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceGulf NewstrainingSaudi Arabia News
    News Summary - Youth India Al Khobar Artificial Intelligence' Trainings
    Similar News
    Next Story
    X