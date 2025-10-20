Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:44 PM IST

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​. സം​സ​ഥാ​ന ജ​ന​.സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സോ​യ ജോ​സ​ഫ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​. സം​സ​ഥാ​ന ജ​ന​.സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സോ​യ ജോ​സ​ഫ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ
    ഡോ. ​സോ​യ​യെ ദ​മ്മാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് വ​നി​ത വേ​ദി​യു​ടെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ​ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സോ​യ​യ്‌​ക്ക് ദ​മ്മാം കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് വ​നി​ത വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി 'ഓ​ണ​ച്ച​ന്തം 2025' ൽ ​മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​സോ​യ ജോ​സ​ഫ്. വ​നി​ത വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ലി​ബി ജെ​യിം​സ്, വ​നി​ത വേ​ദി സ​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്‌​ന ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ർ​വ​തി സ​ന്തോ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, ഉ​സ്‌​മാ​ൻ കു​ന്നം​കു​ളം വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ഹി​ദ അ​ബ്‌​ദു​ൽ ക​രിം, സ​ന്തോ​ഷ് മു​ട്ടം, ജ​യിം​സ് കൈ​പ്പ​ളി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Gulf News soudi news
