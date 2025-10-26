Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:02 PM IST

    ‘നിങ്ങളുടെ യാത്ര... നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം’; കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ദൃശ്യ ഐഡന്റിറ്റി പുറത്തിറക്കി

    2030 ൽ പ്രതിവർഷം 10 കോടിയിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ സേവനം നൽകുക ലക്ഷ്യം
    ‘നിങ്ങളുടെ യാത്ര... നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം’; കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ദൃശ്യ ഐഡന്റിറ്റി പുറത്തിറക്കി
    റിയാദ് കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം

    റിയാദ്: കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഐഡന്റിറ്റി പുറത്തിറക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിലഷണീയവും നൂതനവുമായ വ്യോമയാന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നിന്റെ വികസനത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ ഈ നടപടി പൊതു നിക്ഷേപ ഫണ്ടിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള വികസന കമ്പനിയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

    ‘നിങ്ങളുടെ യാത്ര... നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം’ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണിത്. യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുന്ന നൂതനാശയം, സുസ്ഥിരത, രൂപകൽപ്പന എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യാത്രാനുഭവം പുനർനിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. തലസ്ഥാനമായ റിയാദിന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കവാടവും വിഷൻ 2030 ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർണായക പദ്ധതിയുമാണ് കിംഗ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം.

    യാത്രാനുഭവത്തെ പുനർനിർവചിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ യാത്രയിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് വിഷ്വൽ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ സമാരംഭം എന്ന് കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള കമ്പനി ആക്ടിങ് സി.ഇ.ഒ മാർക്കോ മഹിയ പറഞ്ഞു. നവീകരണം, നൂതന ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റിയാദ് നഗരവുമായുള്ള സംയോജനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണിത്. കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഒരു കവാടം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് റിയാദിനെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നു.

    പദ്ധതിയുടെ യാത്രയിലെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടവുമായി ഈ ഘട്ടം ഒത്തുപോകുന്നു. വികസനത്തിന്റെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വേഗതയും വരാനിരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകളിലേക്കുള്ള കമ്പനിയുടെ സന്നദ്ധതയും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു​വെന്നും മഹിയ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ദൃശ്യ ഐഡന്റിറ്റി അതിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ കാതലായ നാല് പ്രധാന മൂല്യങ്ങളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാനുഷിക ശ്രദ്ധ, സൂക്ഷ്മമായ ലാളിത്യം, നിരന്തരമായ നവീകരണം, ആഗോള, പ്രാദേശിക സ്വഭാവം എന്നിവയാണത്. യാത്രക്കാർക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും സേവനം നൽകുന്നതിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പങ്ക് പുനർനിർവചിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ അഭിലാഷത്തെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മഹിയ പറഞ്ഞു.

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്നാകാൻ പോകുന്ന കിങ് സൽമാൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഏകദേശം 57 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആറ് റൺവേകളും ഒമ്പത് പാസഞ്ചർ ടെർമിനലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിവർഷം 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാർക്ക് സേവനം നൽകാനാണ് വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതിവർഷം രണ്ട് ദശലക്ഷം ടൺ വരെ ചരക്ക് ശേഷിയുണ്ടാകും.എണ്ണയിതര ജിഡിപിയിലേക്ക് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 27 ബില്യൺ സൗദി റിയാൽ വിമാനത്താവളം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.വിപുലമായ ലോജിസ്റ്റിക് സ്ഥാപനങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രൂപകൽപ്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രകടനം എന്നിവയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, കിംഗ് സൽമാൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കമ്പനിയാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

