    നർമത്തി​ന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ യുവതാരം; സിദ്ധീഖ് റോഷൻ ദമ്മാമിലെത്തുന്നു

    നർമത്തി​ന്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ യുവതാരം; സിദ്ധീഖ് റോഷൻ ദമ്മാമിലെത്തുന്നു
    സി​ദ്ധീ​ഖ്​ റോ​ഷ​ൻ

    ദ​മ്മാം: ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട് സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ന് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടാ​ൻ യു​വ മി​മി​ക്രി ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റ്​ സി​ദ്ധീ​ഖ് റോ​ഷ​നും എ​ത്തു​ന്നു. ദ​മ്മാം അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ഹൈ​വേ​യി​ലെ ഗ്രീ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 26നാ​ണ്​ ഒ​രു​മ​യു​ടെ മ​ഹോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യു​വ മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ സി​ദ്ധീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ ഇ​ന്ന് വേ​ദി​ക​ളി​ലും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​ണ്. വെ​റും 10 മി​നിറ്റിനു​ള്ളി​ൽ 40ഓ​ളം പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ക​രി​ച്ച് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന സി​ദ്ധീ​ഖി​ന്​ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്​​സു​ണ്ട്.

    ഏ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക്കാ​ര​നാ​യ ഈ ​യു​വ​പ്ര​തി​ഭ മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. സ​മ​കാ​ലി​ക സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​പ്ര​ശ​സ്ത​രു​ടെ​യും ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ഇ​തി​ന​കം വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട് സി​ദ്ധീ​ഖ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മി​മി​ക്രി​യെ​ന്ന ക​ല​യെ പു​തി​യ പ്രേ​ക്ഷ​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച യു​വ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ് സി​ദ്ധീ​ക്കി​​ന്റെ സ്ഥാ​നം. ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ തെ​ളി​യി​ച്ച സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ, സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ നാ​ട​ക​ത്തി​ലും മി​മി​ക്രി​യി​ലും ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു ത​വ​ണ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം, 2017ൽ ​എം.​ജി. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മി​മി​ക്രി​യി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സി​ദ്ധീ​ഖി​​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ നി​ര​വ​ധി മി​മി​ക്രി വിഡി​യോ​ക​ൾ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ‘തു​ട​രും’ സി​നി​മ​യി​ലെ വി​ല്ല​ൻ ജോ​ർ​ജി​​ന്റെ ശ​ബ്​​ദം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​ബ്​​ദം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി യോ​ഗ ചെ​യ്യു​ന്ന ശ​ബ്​​ദം അ​നു​ക​രി​ച്ച വിഡി​യോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക്കും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്​​റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ, ദു​ബൈ, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​കെ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​മി​ക്രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ ഡ​ബ്ബി​ങ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, ഷാ​രൂ​ഖ് ഖാ​ൻ, അ​ക്ഷ​യ് കു​മാ​ർ, അ​മി​താ​ഭ്​ ബ​ച്ച​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്​​ദ ഡ​ബ്ബി​ങ്ങും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മി​താ​ബ് ബ​ച്ച​ൻ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ‘ഗ​ണ​പ​ത്’ എ​ന്ന ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളം ഡ​ബ്ബി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    മു​മ്പ് മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​ര​ണം ഇ​ന്ന്​ അ​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​യെ​ന്നും സി​ദ്ധീ​ഖ്​ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ശ​ബ്​​ദം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​രി​ചി​ത​മാ​യ കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, ശ​ബ്​​ദം അ​നു​ക​രി​ക്ക​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​റെ ച​ല​ഞ്ചു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. എ.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്-​കെ.​എ​സ്. റ​ഷീ​ദ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്​ സി​ദ്ധീ​ഖ്.

    ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ദ​മ്മാ​മി​ൽ മ​ഴ​യും ത​ണു​പ്പും പ്ര​ശ്‌​ന​മാ​വാ​ത്ത മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​നൊ​പ്പം സി​ദ്ധീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ പ​ക​രു​ന്ന ചി​രി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യു​ണ്ടാ​വും. അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ്‌​ക​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ന​ർ​ത്ത​ക​ൻ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​രും വേ​ദി​യി​ൽ അ​ണി നി​ര​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 26നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ലാ​സ്നേ​ഹി​ക​ൾ.

    News Summary - Young star to untie the knot of humor; Siddique Roshan arrives in Dammam
