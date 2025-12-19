Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​മ്മാമിൽ ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ആ​ര​വ​മു​യ​ർ​ത്താ​ൻ യു​വ താ​രം അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ

    അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട്’ സം​ഗീ​തോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് യു​വ​ത്വ​ത്തി​െൻറ പ്ര​സ​രി​പ്പു​മാ​യി മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ താ​രം അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ എ​ത്തു​ന്നു. ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​ദ​മ്മാം ഗ്രീ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ഹാ​മേ​ള​യി​ൽ യു​വ​ത​യു​ടെ പ്രി​യ ന​ട​ൻ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ആ​വേ​ശം വാ​നോ​ള​മു​യ​രും.

    പ്ര​ശ​സ്ത ന​ട​ൻ ഹ​രി​ശ്രീ അ​ശോ​ക​െൻറ മ​ക​ൻ എ​ന്ന ലേ​ബ​ലി​ൽ സി​നി​മ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ർ​ജു​ൻ, വ​ള​രെ ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു അ​ഭി​ന​യ​ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ്​ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. സൗ​ബി​ൻ ഷാ​ഹി​റി​െൻറ ‘പ​റ​വ’​യി​ൽ പി​താ​വ് ഹ​രി​ശ്രീ അ​ശോ​ക​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്രേ​ക്ഷ​ക ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘ബി.​ടെ​ക്’, ‘ജൂ​ൺ’, ‘വ​ര​ത്ത​ൻ’ തു​ട​ങ്ങി​യ സി​നി​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി മാ​റി. നാ​യ​ക​നാ​യും വി​ല്ല​നാ​യും ഹാ​സ്യ​ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​ർ​ജു​ൻ, ഇ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​നാ​കാ​ത്ത മു​ഖ​മാ​ണ്.യു​വ​ത​ല​മു​റ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ 2023ലെ ​ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മ​ല​യാ​ളം ഹി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ‘രോ​മാ​ഞ്ചം’, ‘സൂ​പ്പ​ർ ശ​ര​ണ്യ’, ‘പ്ര​ണ​യ​വി​ലാ​സം’ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ർ​ജു​െൻറ പ്ര​ക​ട​നം ഏ​റെ കൈ​യ​ടി നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മ​മ്മൂ​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം ത​ക​ർ​ത്ത​ഭി​ന​യി​ച്ച ‘ഭ്ര​മ​യു​ഗം’ പോ​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ത്തും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ക​ഴി​വ് ഏ​ത് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​വും ത​െൻറ കൈ​യി​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ അ​ഭി​ന​യ​വും പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​മാ​യി പെ​ട്ടെ​ന്ന് സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ശൈ​ലി​യു​മാ​ണ് അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​നെ ജ​ന​പ്രി​യ​നാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​മി​ഴി​ൽ കാ​ർ​ത്തി​ക് യോ​ഗി സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ര​വി മേ​നോ​നോ​ടും എ​സ്.​ജെ സൂ​ര്യ​യോ​ടു​മൊ​പ്പ​മു​ള്ള ആ​ക്ഷ​ൻ കോ​മ​ഡി ചി​ത്രം ‘ബ്രോ-​കോ​ഡ്’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൈ​നി​റ​യെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 48ഓ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ‘ജൂ​ണി’​ലെ അ​ഭി​ന​യ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ന​ട​നു​ള്ള സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മൂ​വി അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    ‘പ​ഞ്ചാ​ബി ഹൗ​സ്’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കു​ടു​കു​ടെ ചി​രി​പ്പി​ച്ച ഹ​രി​ശ്രീ അ​ശോ​ക​െൻറ​യും പ്രീ​ത​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യ അ​ർ​ജു​െൻറ പ​ങ്കാ​ളി കൗ​മാ​ര​കാ​ല സ​ഖി നി​ഖി​ത​യാ​ണ്. ഒ​രു മ​ക​ളു​ണ്ട്. ശ്രീ​ക്കു​ട്ടി സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ്. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​പ്രി​യ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ർ​ജു​ൻ, ‘കാ​ർ ബാ​ത്ത്’ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡി​ലൂ​ടെ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തു​മു​ണ്ട്.സൗ​ദി​യി​ലെ ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കു മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ, അ​ത് ദ​മ്മാ​മി​ലെ വേ​ദി​യെ പ്ര​ക​മ്പ​നം കൊ​ള്ളി​ക്കും. മെ​ല​ഡി​ക​ളു​ടെ രാ​ജ​കു​മാ​ര​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യി​ൽ, ന​ടി പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വോ​ത്ത്, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ലി​ബി​ൻ സ​ഖ​റി​യ, ഗോ​കു​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ന​ർ​ത്ത​ക​ൻ റം​സാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹാ​സ്യ​ക​ലാ താ​രം സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​നും ചേ​രു​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ന് അ​തൊ​രു അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര സ​ന്ധ്യ​യാ​കും.

