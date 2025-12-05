Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 5 Dec 2025 9:31 AM IST
    date_range 5 Dec 2025 9:31 AM IST

    വൈ.​എ​ഫ്.​സി ജു​ബൈ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം

    വൈ.​എ​ഫ്.​സി ജു​ബൈ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം
    ജു​​ബൈ​​ൽ: ജു​ബൈ​ലി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ യൂ​​ത്ത് ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ക്ല​​ബ് (വൈ.​എ​ഫ്.​സി) ജു​​ബൈ​​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ വൈ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ക​പ്പ് 2K25’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്. 8,888 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ ആ​ണ് സ​മ്മാ​ന തു​ക.

    ഡി​സം​ബ​ർ 26, ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഫി​ഫ അ​രീ​ന സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 0560079498, 0544289230 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

