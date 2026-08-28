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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 11:47 AM IST

    വ്യക്തിവൈരാഗ്യം: റിയാദിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ യമനിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

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    വ്യക്തിവൈരാഗ്യം: റിയാദിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാരനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ യമനിയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി
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    റിയാദ്: വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തി​െൻറ പേരിൽ ത​െൻറ നാട്ടുകാരനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ യമനി പൗര​െൻറ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതായി സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റിയാദ് മേഖലയിലായിരുന്നു സംഭവം.

    മുസ്തഫ മഹ്മൂദ് അലി അൽ ഖയാത്തി എന്നയാളാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ത​െൻറ നാട്ടുകാരൻ തന്നെയായ അബ്​ദു നാജി സൈഫുമായി ഇയാൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് അബ്​ദു നാജിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

    കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയെ പിടികൂടി. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും അന്വേഷണത്തിലും ഇയാൾ കുറ്റം ചെയ്തതായി വ്യക്തമായി. കേസ് വിചാരണ ചെയ്ത കോടതി പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. അപ്പീൽ കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഈ വിധി ശരിവെച്ചതോടെ, വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ സൗദി രാജാവി​െൻറ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവും പുറത്തുവന്നു.

    രാജ്യത്ത് ക്രമസമാധാനവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്​ലാമിക നിയമപ്രകാരമുള്ള കഠിന ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നും, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിന്തിരിയണമെന്നും മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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    TAGS:RiyadhDeathsYemeni manpersonal enmity
    News Summary - Yemeni Executed in Riyadh for Fatally Stabbing Fellow Yemeni
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