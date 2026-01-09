Begin typing your search above and press return to search.
    സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി യ​മ​ൻ എ​സ്.​ടി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യി യ​മ​ൻ എ​സ്.​ടി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    യ​മ​ൻ സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ​റും റി​യാ​ദി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: യ​മ​നി​ലെ സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വു​മാ​യി യ​മ​നി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ​ർ റി​യാ​ദി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഐ​ദ​റൂ​സ് അ​ൽ​സു​ബൈ​ദി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച സ​മീ​പ​കാ​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഭാ​വി​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ൽ ജാ​ബ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യ​മ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും റി​യാ​ദി​ൽ ഉ​ട​ൻ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ക്ക​ൻ വി​ഷ​യ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യും അ​ൽ​ജാ​ബ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബ​റു​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച ‘ഫ​ല​പ്ര​ദം’ എ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ റീ​ക​ൺ​സി​ലി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​നും എ​സ്‌.​ടി.‌​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി അം​ഗ​വു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഗൈ​തി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ എ​ന്തും ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന​തി​നെ​യും തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ എ​ന്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള തെ​ക്ക​ൻ സം​ഭാ​ഷ​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ൽ​ഗൈ​തി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ക്ക​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഭാ​വി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ൾ താ​ൻ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടു​ള്ള ത​െൻറ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും വി​ശ്വാ​സ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

