Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Sept 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 7:34 AM IST

    ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ 70 ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ 70 ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
     ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ മൂ​സ മൗ​ല​വി, ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ അ​തി​ന്റെ 70ാം വാ​ർ​ഷി​കം ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ. മൂ​സ മൗ​ല​വി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 2026 ജ​നു​വ​രി 19 ന് ​കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രമം മൈ​താ​നി​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന റാ​ലി​യും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും. 'ഉ​റ​ച്ച ആ​ദ​ർ​ശം ഒ​രു​മ​യു​ള്ള ഉ​മ്മ​ത്ത് ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, ത​മി​ഴ്നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ സ്റ്റാ​ലി​ൻ, കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ തു​ട​ങ്ങി രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ മ​ത, സാ​മു​ദാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. താ​ലൂ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ, മ​ത​സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ഹ​ല്ലു​ത​ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, മീ​ലാ​ദ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ സെ​മി​നാ​ർ, യു​വ​ജ​ന സ​മ്മേ​ള​നം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മ​യ ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ, നാ​ഷ​ന​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ എ​ന്നീ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 29 ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കു രൂ​പം ന​ൽ​കി മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു. മ​ലേ​ഷ്യ, മും​ബൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രൂ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി.​കെ.​ഐ.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സി.​എ മൂ​സ മൗ​ല​വി അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തി​ന് വേ​ണ്ടി ശ​രി​യാ​യ അ​വ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ മ​തേ​ത​ര പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ന്നോ​ക്ക, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി യോ​ജി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സു​ന്ന​ത്തു ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യാ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യു​റ​ച്ച് നി​ന്ന് ഏ​ഴ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മ​ത സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ ഉ​ല​മ. സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ബോ​ധ​ന ശൈ​ലി​യി​ലും സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി പോ​രു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന ശ​ത്രു​ക്ക​ളി​ല്ല. സു​ന്ന​ത്തു ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ത​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ബ​ന്ധ​മാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണ​ക്കു​ള്ള​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്ത് തി​ക​ച്ചും ചേ​രി​ചേ​രാ ന​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു വ​രു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ​ക്ക് പ്ര​ശ്നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും സ​മീ​പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സി.​എ. മൂ​സ മൗ​ല​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

