Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:08 AM IST

    യാം​ബു ഉ​റ​വ​​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു ഉ​റ​വ​​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു
    യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഉ​റ​റ​വ​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ കാ​ഴ്ച്ച​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്

    യാം​ബു: യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ലി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​റ​വ​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​കർ​ഷി​ക്കുന്നു. യാംബു ടൗ​ണി​ൽ നി​ന്ന് അ​മ്പ​ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കി​ഴ​ക്കാ​ണ് ഉ​റ​വ​ക​ൾ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശം.

    ശീ​ത​കാ​ല​മെ​ത്തി ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും കു​ടും​ബ സ​മേ​തം എ​ത്തു​ന്ന കാ​ഴ്ച്ച​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക മു​ള്ള ബാ​ച്ചി​ല​റു​ക​ൾ ചെ​റി​യ ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വാ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ച്ച​പ്പ്‌ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​യ​നാ ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്‌​ച​ക​ളും ത​ണു​പ്പാ​ർ​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു ത​രു​ന്ന​ത്. ശു​ദ്ധ​മാ​യ സ​മൃ​ദ്ധ​ജ​ലം ധാ​രാ​ളം കി​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണ് യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്ൽ. മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ മു​ക​ൾ പ​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ല ധാ​ര​ക​ൾ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വി​ടെ കാ​ണാം. ഉ​റ​വു​ക​ളു​ടെ നാ​ട് എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ണ്ട് സു​ല​ഭ​മാ​യ ജ​ല സ്രോ​ത​സു​ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന താ​യും പി​ന്നീ​ട് അ​വ​യി​ൽ പ​ല​തും മ​ണ്മ​റ​ഞ്ഞ​താ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു; ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ഡി ഞ​ര​മ്പു​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ നീ​രു​റ​വ​ക​ളാ​ണ് യാം​ബു​വി​ന് 'ഉ​റ​വ്' എ​ന്ന അ​ർ​ഥം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ ​പേ​ര് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ത​ന്നെ കാ​ര​ണം. യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ലി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ച് ഉ​റ​വ​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ച​രി​ത്ര ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി കാ​ണാം. ഇ​വ​യി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ് ഐ​ൻ അ​ലി (അ​ലി​യു​ടെ ഉ​റ​വ ), ഐ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ (ഹ​സ്സ​ന്റെ ഉ​റ​വ ), ഐ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ (ഹു​സൈ​ന്റെ ഉ​റ​വ) എ​ന്നി​വ. ഐ​ൻ അ​ൽ ബ​റ​കാ​ത്ത് (അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​വ), ഐ​ൻ അ​ൽ ജാ​ബ​രി​യ, ഐ​ൻ അ​ൽ അ​ജ്‌​ലാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ജ​ല​പ്ര​വാ​ഹം ഇ​ന്നും കൗ​തു​ക കാ​ഴ്ച്ച​യാ​യി ത​ന്നെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ഉ​റ​വ​ക​ളു​ടെ നാ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ല​ഭ​മാ​യ ജ​ല ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ അ​തി​ര​റ്റ് സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഇ​വി​ടു​ത്തെ കൃ​ഷി​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. വി​വി​ധ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക ളു​ടെ​യും പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തൈ​ക​ളും മ​റ്റും ന​ന​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​വി​ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന, ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ, മൈ​ലാ​ഞ്ചി എ​ന്നി​വ വ​ള​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ത്തി​പ്പ​ഴം, ഉ​റു​മാ​ൻ പ​ഴം, വാ​ഴ, ബ​ദാം, ബ​റി എ​ന്നി​വ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ കാ​ല​ത്തി​നു മ​പ്പു​റം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്.

    പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ മ​രു​മ​ക​നാ​യ അ​ലി ബി​ൻ അ​ബീ​ത്വാ​ലി​ബ് യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​ല​ത്താ​ണ് അ​വി​ടു​ത്തെ നീ​രു​റ​വ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട അ​ൽ ബ​ത്ന, അ​ൽ ബാ​ഗി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്നും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഐ​ൻ അ​ലി, ഐ​ൻ ഹ​സ്സ​ൻ, ഐ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ പേ​രു​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ര​ണം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും യാം​ബു​വി​ലെ ച​രി​ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ജു​ഹാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ഴ​മ​യു​ടെ പെ​രു​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പൗ​രാ​ണി​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ധാ​രാ​ള​മു​ള്ള​തും യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ലി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടു​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ല​ധാ​രാ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ ഭം​ഗി നു​ക​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന പോ​ലു​ള്ള ഗൃ​ഹാ​തു​ര ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    yambu Saudi Arabia gulf
    News Summary - Yambu Springs attract visitors
