Madhyamam
    Saudi Arabia
    19 Feb 2026 7:44 AM IST
    19 Feb 2026 7:44 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി’

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി’
    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘ക​രു​ത​ലി​​ന്റെ സാ​ന്ത്വ​ന സ്പ​ർ​ശം’​കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ് മീ​റ്റും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി വേ​ൾ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അം​ഗ​ത്വ വി​ത​ര​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. 26 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി മു​മ്പോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ അം​ഗം മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം വ​രെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ക​ർ​മ്മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ടി​യ​ന്തി​ര ധ​ന​സ​ഹാ​യം, നി​ശ്ചി​ത വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അം​ഗ​ത്വം തു​ട​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ എ​ക്സി​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യം, ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യം, അ​പ​ക​ടം മൂ​ലം സ്ഥി​ര​മാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​വാ​സം നി​ർ​ത്തി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി അം​ഗ​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ സ്കീം ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബു ക​ട്ടു​പ്പാ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​പ്പ ഇ​രു​മ്പു​ഴി ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

