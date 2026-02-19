Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു സ​ഫ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 7:40 AM IST

    യാം​ബു സ​ഫ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു സ​ഫ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു സ​ഫ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    യാം​ബു: എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി യാം​ബു​വി​​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ യൂ​റോ​പ്പ് ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘എ​ലൈ​റ്റ് എ​ന​ർ​ജി​സ​സ് വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2026’ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഫ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​ദ്ദീ​ഖ് ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ (ജി​ദ്ദ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (അ​റാ​ട്കോ), ഉ​സ്മാ​ൻ (സ​ഫ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്) എ​ന്നി​വ​രും ക്ല​ബ്ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ജോ ജോ​ർ​ജ്ജ്, ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ക്ല​ബ്ബ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, സു​നീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ടി​ൽ, ന​ബീ​ൽ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി ഒ​ഴു​കൂ​ർ, സ​ഹ​ദ് ക​ട​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പൂ​നൂ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Yambu Safa Electronics F.C. team celebrates victory
    Similar News
    Next Story
    X