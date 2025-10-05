Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:48 AM IST

    യാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    യാം​ബു: റീം ​അ​ൽ ഔ​ല റോ​യ​ൽ ച​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ന്‍റെ പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ക​മ്പ​നി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് മു​ണ്ട​യി​ൽ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വി​ഷ്ണു ശി​വ​ദാ​സ​ന് ജ​ഴ്‌​സി ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക്ല​ബ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ഫ​ർ മു​ണ്ട​യി​ൽ, ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, ന​സീം അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​സി​ൽ, ഉ​മ്മ​ർ കോ​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യാം​ബു​വി​ലും സ​മീ​പ സി​റ്റി​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്ക​നി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ റീം ​റോ​യ​ൽ ചാ​ല​ഞ്ചേ​ഴ്സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsyambuJersey Releasecricket clubSaudi Arabia News
    News Summary - Yambu Reem Al Awla Cricket Club Jersey Release
    Similar News
    Next Story
    X