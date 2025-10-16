Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:27 AM IST

    യാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    യാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക്ല​ബ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ന്റ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​ം

    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ഇ. ​അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക്ല​ബ്ബ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യാം​ബു റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് യാം​ബു​വി​ലെ ടീം ​വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി പാ​റി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    യാം​ബു ടൗ​ൺ റി​ലാ​ക്സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ടി പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ, റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫി​റോ​സ് മു​ണ്ട​യി​ൽ, കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് 'റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി ച​മ്പ്യാ​ൻ​സ്' എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചാ​ണ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹീം പു​ല​ത്ത്, റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ബ​സീം വ​ണ്ടൂ​ർ, ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ്, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' യാം​ബു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, സു​നീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, വി​വി​ധ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സ്ഥ​ല​ത്തെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം പേ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. റീം ​അ​ൽ ഔ​ല എ​ഫ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് പാ​വ​റ​ട്ടി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് കേ​ക്കും പാ​യ​സ​വും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    X