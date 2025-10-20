Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:03 PM IST

    യാം​ബു റാ​സ്‌ അം​ബീ​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    യാം​ബു റാ​സ്‌ അം​ബീ​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    യാം​ബു റാ​സ്‌ അം​ബീ​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി 

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച റാ​സ്‌ അം​ബീ​ഷ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025 സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മേ​ള​യി​ൽ 11 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ലെ റി​സ്‌​വാ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബാ​ളി​നും അ​ൽ അം​രി സ്‌​ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ടീ​മി​ലെ ജി​ൻ​ഷാ​ദ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ടി​നും, എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ലെ ആ​ദി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഗ്ലോ​വി​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യി. എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ലെ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ആ​ണ് ബെ​സ്റ്റ് ഡി​ഫെ​ന്റ​ർ ആ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ന്റ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൊ​ഹൈ​ബ്‌ ഖാ​ൻ (റാ​സ് അം​ബീ​ഷ​ൻ), വി.​പി ഹി​ഫ്‌​സു​റ​ഹ്മാ​ൻ (സി​ഫ്), ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഓ​ല​ശ്ശേ​രി (നോ​ർ​ക്ക ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ൽ​റ്റ​ൻ​റ്), അ​ലി മു​സ്‌​ലിം അ​ൽ സോ​ബി, വ​ജ്ദി സ​നീ​ദ് (റ​ദ് വ ​ക്ല​ബ്ബ്), നൗ​ഫ​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് (എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ), ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (റീം ​അ​ൽ ഔ​ല), ആ​സി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ (അ​ക്നെ​സ്), റാ​ഫി (എ.​ആ​ർ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ്), അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ, ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ, ഇ​ബ്‌​റാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത്, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് (ന​വോ​ദ​യ), സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ(​ഒ.​ഐ.​സി.​സി), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ വ​ൺ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ, അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, സു​നീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ്മ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ നി​സാ​ർ ഉ​പ്പ​ള, ഹു​സ്‌​നു കോ​യ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, സാ​ബി​ത്ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ല​ല്ലു സു​ഹൈ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ശ​മീ​ർ ചാ​ലി​യം, സാ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​സീ​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് ല​ക്കി, ഖാ​സിം ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശേ​രി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പ​ന്നി​ക്കോ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ്, സി​ദ്ധീ​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

