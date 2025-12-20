Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:42 AM IST

    യാം​ബു ന​വോ​ദ​യ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷാ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി

    യാം​ബു ന​വോ​ദ​യ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷാ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി
    വേ​ങ്ങ​ര കു​നി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള

    ന​വോ​ദ​യ സു​ര​ക്ഷ ഫ​ണ്ട് എ.​പി സാ​ക്കി​ർ, സി​ബി​ൾ പാ​വ​റ​ട്ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ടോ​യോ​ട്ട യൂ​നി​റ്റി​ലെ അം​ഗ​വും ജെം​സ് ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം വേ​ങ്ങ​ര കു​നി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​​ന്റെ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷാ​ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി.

    യാം​ബു ടൗ​ൺ ന​വോ​ദ​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി​ൾ പാ​വ​റ​ട്ടി​ക്ക് ഏ​രി​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​ർ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. ന​വോ​ദ​യ ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ, ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ജീം ​സി​ത്താ​ഷ് യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ ക​ല്ല​റ, അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ക​ട​ലാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. എ.​പി സാ​ക്കി​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു വ​ർ​ഷം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള ന​വോ​ദ​യ അം​ഗ​ത്വ​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‌ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷാ ഫ​ണ്ടും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച 2,25,000 രൂ​പ​യും ചേ​ർ​ത്ത്‌ മൊ​ത്തം 4,25,000 രൂ​പ, ഡി​സം​ബ​ർ 21 ന് ​കു​നി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​റി​െൻറ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‌ കൈ​മാ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

