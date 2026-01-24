യാംബു കെ.എം.സി.സി മെഗാ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കംtext_fields
യാംബു: കെ.എം.സി.സി യാംബു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ 40ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് എം.ടി. സഹീറിന്റെ സ്മരണാർഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റീം അൽ ഔല മെഗാ സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം. യാംബു റദ്വ ഫ്ലഡ് ലിറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ യാംബുവിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, കായിക സംഘടന നേതാക്കളും ബിസിനസ്, മാധ്യമ മേഖലയിലുള്ള പ്രമുഖരും മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് നാസർ നടുവിൽ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷബീർ ഹസ്സൻ, ഇബ്രാഹീം കുട്ടി പുലത്ത് (വൈ.ഐ.എഫ്.എ), ശങ്കർ എളങ്കൂർ, അസ്ക്കർ വണ്ടൂർ (ഒ.ഐ.സി.സി), അജോ ജോർജ് (നവോദയ), ഷൗഫർ വണ്ടൂർ (റീം അൽ ഔല), അബ്ദുൽ ഹമീദ് കാഞ്ഞിരങ്ങാടൻ (അറാട്കോ), ആഷിഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ (അക്നെസ്), ബാബുക്കുട്ടൻ പിള്ള (റദ്വ ഗൾഫ് അറേബ്യ), നജീബ് ഖാൻ തിരുവനന്തപുരം (പ്ലംബ് ഹബ്), അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് (ഗൾഫ് മാധ്യമം), അയ്യൂബ് എടരിക്കോട്, സിറാജ് മുസ്ലിയാരകത്ത്, അബ്ദുൽ റഷീദ് കണ്ണൂർ, മൻസൂർ ഒഴുകൂർ, ഷറഫു പാലീരി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
ഫുട്ബാൾ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അലിയാർ മണ്ണൂർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് കൊക്കച്ചാൽ, വളന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എല്ലോറ, അബ്ദുൽ കരീം പുഴക്കാട്ടിരി, നിയാസ് പുത്തൂർ, ഷബീർ ബാബു കാരക്കുന്ന്, യാസിർ കൊന്നോല, അർഷദ് പുളിക്കൽ എന്നിവർ ടൂർണമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രഥമ മത്സരത്തിൽ സോസർ ജി.എം. വള്ളിക്കെട്ട് എഫ്.സിക്കെതിരെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾ നേടി അക്നെസ് എഫ്.സി ടീം വിജയിച്ചു. 13 പ്രമുഖ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ ജനുവരി 30നായിരിക്കുമെന്നും. ഫൈനൽ മത്സര ചടങ്ങിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ താരം അനസ് എടത്തൊടിക മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഫുട്ബാൾ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
