Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 7:53 AM IST

    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​ടി. സ​ഹീ​റി​​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റീം ​അ​ൽ ഔ​ല മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്കം. യാം​ബു റ​ദ്​​വ ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും ബി​സി​ന​സ്, മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത് (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ, അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് (ന​വോ​ദ​യ), ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (റീം ​അ​ൽ ഔ​ല), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ (അ​റാ​ട്കോ), ആ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ (അ​ക്നെ​സ്), ബാ​ബു​ക്കു​ട്ട​ൻ പി​ള്ള (റ​ദ്​​വ ഗ​ൾ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ), ന​ജീ​ബ് ഖാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (പ്ലം​ബ് ഹ​ബ്), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത്, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ ഒ​ഴു​കൂ​ർ, ഷ​റ​ഫു പാ​ലീ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ക്ക​ച്ചാ​ൽ, വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ല്ലോ​റ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ ബാ​ബു കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, അ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​ഥ​മ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സോ​സ​ർ ജി.​എം. വ​ള്ളി​ക്കെ​ട്ട് എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി അ​ക്നെ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യി​ച്ചു. 13 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ ജ​നു​വ​രി 30നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsYambu KMCCSevens Football Tournamentgulf news malayalam
    News Summary - Yambu KMCC Mega Sevens Football Tournament begins
    Similar News
    Next Story
    X