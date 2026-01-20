Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:13 AM IST

    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​

    ഫി​ക്സ്ച​ർ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ന്നു
    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​
    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു മെ​ഗാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഫി​ക്സ്ച്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​ച​ട​ങ്ങ്​ സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​ടി. സ​ഹീ​റി​െൻറ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് ജ​നു​വ​രി 22-ന് ​പ​ന്തു​രു​ളും. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫി​ക്സ്ച​ർ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    ജ​നു​വ​രി 22, 23, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ യാം​ബു റ​ദ്‌​വ ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്. പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ 13 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫി​ക്സ്ച​ർ ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങ് സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ആ​റാ​ട്കോ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​മു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ക്ക​ച്ചാ​ൽ, വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​ല്ലോ​റ, ഷ​റ​ഫു പാ​ലീ​രി, നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ബം​ബ​ർ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ൻ​സൂ​ർ ഒ​ഴു​കൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മീ​ർ ബാ​ബു കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, അ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

