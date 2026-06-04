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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 9:48 AM IST

    യാംബു കെ.എം.സി.സി വിവിധ റിലീഫ് ഫണ്ടുകൾ കൈമാറി

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    സി.​എ​ച്ച് സെൻറ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മാ​യി അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കി
    യാംബു കെ.എം.സി.സി വിവിധ റിലീഫ് ഫണ്ടുകൾ കൈമാറി
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    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    യാം​ബു/​പാ​ണ​ക്കാ​ട്: യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വി​വി​ധ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി.​എ​ച്ച് സെൻറ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കാ​യി യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ​ഹാ​യ​മാ​യ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സി.​എ​ച്ച് സെൻറ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള റി​ലീ​ഫ് ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​മാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    പാ​ണ​ക്കാ​ട് കൊ​ട​പ്പ​ന​ക്കു​ന്ന് ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളാ​ണ് യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഏ​റെ മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​ത് വ​ലി​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ്, ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ, ടി.​പി അ​ഷ്റ​ഫ് അ​ലി എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്നി​വ​രും യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, ഷ​റ​ഫു പാ​ലീ​രി, അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ, സി​റാ​ജ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്ത്, മാ​മു​ക്കോ​യ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മു​സ്ത​ഫ മൊ​റ​യൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ക്കാ​ട്, ബാ​വ ക​രു​വ​ൻ​തി​രു​ത്തി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കൊ​ക്ക​ച്ചാ​ൽ, അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ക​രു​വ​ൻ​തി​രു​ത്തി, അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, ഹ​നീ​ഫ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, പി.​പി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​സ​ൽ എ.​ആ​ർ.​ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    TAGS:gulfsaudiarabiahanded overYambu KMCCrelief funds
    News Summary - Yambu KMCC handed over various relief funds
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