Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:06 AM IST

    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ൽ ഇ​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക​യെ ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ  

    Listen to this Article

    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 40ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​ടി. സ​ഹീ​റി​​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക യാം​ബു​വി​ലെ​ത്തി. ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, ഷ​റ​ഫു പാ​ലീ​രി, സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.ജ​നു​വ​രി 22ന് ​യാം​ബു റ​ദ്​​വ ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ത്രി​ദി​ന ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി 9.30ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ​ഗ്രീ​ൻ എ​ഫ്.​സി ടീം, ​അ​ക്നെ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​നെ​യും ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി ടീം, ​കാ​ർ​ഫു​ഡ് എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​നേ​യും നേ​രി​ടും. രാ​ത്രി 11നാ​ണ്​​ ഫൈ​ന​ൽ. ഫൈ​ന​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccFootballergulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Yambu KMCC football final today
    Similar News
    Next Story
    X