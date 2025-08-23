Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:30 PM IST

    യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ച​ർ​ച്ച ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ച​ർ​ച്ച ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ 'സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും ഭാ​വി​യും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ചയിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    യാം​ബു: ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​വും ഭാ​വി​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ച​ർ​ച്ചാ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യാം​ബു ടൗ​ൺ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, ഫ​മീ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് , ഉ​മ​റു​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ് കൊ​ണ്ടേ​ത്ത്, മു​ജീ​ബ് പൂ​വ​ച്ച​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ, അ​സ്‌​ലം കു​നി​യി​ൽ, ഷ​മീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യം ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​വ​ർ​ണ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പി​ന്തി​രി​പ്പ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​വും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​മൂ​ഹം ജാ​ഗ്ര​ത കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ചാ സം​ഗ​മം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​പ​ങ്കും വ​ഹി​ക്കാ​ത്ത​വ​രെ രാ​ജ്യ സ്നേ​ഹി​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി വീ​ര്യ​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച​വ​രെ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹി​ക​ളു​മാ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ച​രി​ത്രാ​വ​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ലി വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ, സ​ക്ക​റി​യ കൊ​ണ്ടേ​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഹ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

