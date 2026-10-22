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    യാംബു ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ മദ്രസ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

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    യാംബു ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്റർ മദ്രസ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
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    യാം​ബു: റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ യാം​ബു (ആ​ർ.​സി) ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റും ദ​അ്‌​വ സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മ​ദ്ര​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശാ​രീ​രി​ക​വും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി വ്യ​ക്തി​ത്വ​വി​കാ​സ​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ ന​ന്മ​ക്കും ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ അ​വ​രെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ പ​രി​ശീ​ല​നം, പ്ര​വാ​ച​ക ച​രി​ത്ര പ​ഠ​നം, അ​റ​ബി​ക് ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, വി​വി​ധ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ആ​ർ.​സി ദ​അ്‌​വ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സു​ല്ല​മി കോ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. ആ​ർ.​സി ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സു​ദ്ധീ​ൻ കോ​ട്ട​പ​റ​മ്പ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫാ​യി​സി, ദ​അ്‌​വ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ബാ​സ് അ​ലി പാ​റ​ക്ക​ണ്ണി, സാ​ഹി​ൽ നി​യാ​സു​ദ്ധീ​ൻ, ഹ​നീ​ഫ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം, ജാ​ബി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Yambu Indian Islamic Center organizes a friendly gathering for madrasa students
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