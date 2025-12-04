Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു എ​ലൈ​റ്റ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 7:58 AM IST

    യാം​ബു എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി X പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ; എ​ലൈ​റ്റ് റോ​യ​ൽ​സ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി X പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ; എ​ലൈ​റ്റ് റോ​യ​ൽ​സ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    യാം​ബു എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ലൈ​റ്റ് റോ​യ​ൽ​സ് ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    യാം​ബു: എ​ലൈ​റ്റ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് എ​ലൈ​റ്റ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ലൈ​റ്റ് റോ​യ​ൽ​സ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ലൈ​റ്റ് റോ​വേ​ഴ്സ് ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് എ​ലൈ​റ്റ് റോ​യ​ൽ​സ് ട്രോ​ഫി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി മി​ജ്മാ​ൽ, ടോ​പ് സ്‌​കോ​റ​റാ​യി മൂ​സാ​ൻ, ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഗോ​ളി​യാ​യി സ​ക​രി​യ (മൂ​ന്നു പേ​രും എ​ലൈ​റ്റ് റോ​യ​ൽ​സ് ടീം) ​എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ് എ​ന​ർ​ജി​സെ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്റ്റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഫ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന സെ​ക്ഷ​നി​ൽ നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​ഹ​ബാ​സ് കാ​ട്ടു​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, യാം​ബു ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​യി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ സ്‌​പോ​ൺ​സേ​ർ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഷാ​ന​വാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ന​മ്പ്രം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും എ​ലൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yambuSaudi NewswinnersPremier League Football Tournament
    News Summary - Yambu Elite F.C. X Premier League Football; Elite Royals Team Winners
    Similar News
    Next Story
    X