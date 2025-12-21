Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    21 Dec 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 9:26 AM IST

    യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി സാ​ഹി​ത്യ വി​ചാ​ര​വും ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും

    യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി സാ​ഹി​ത്യ വി​ചാ​ര​വും ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും
    യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാ​ഹി​ത്യ​വി​ചാ​ര പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​സ്നേ​ഹി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്ത് താ​ല്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ 'യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി' സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മ​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​സ​ന്ധ്യ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​മ്മു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ നെ​ഞ്ചേ​റ്റാ​നും സം​സ്കാ​രം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹു​മു​ഖ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ശാ​ഘ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യു​ടെ വേ​റി​ട്ട മ​ഹ​ത്വം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് അ​തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ക​രാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ചാ​ര​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ​ഫ് അ​രി​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 'ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ എ.​ഐ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റി​ൻ​സി റി​ലീ​ഷും 'ന​വീ​ന സി​നി​മ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​വ്യാ​ത്മ​ക​ത' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പി. ​നീ​തു​വും പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന് നോ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്‌​കാ​രം നേ​ടി​യ ഹം​ഗേ​റി​യ​ൻ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ ലാ​സ്ലോ ക്രാ​സ്‌​ന​ഹോ​ർ​കൈ​യു​ടെ ര​ച​നാ ലോ​ക​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് നാ​സ​ർ മാ​സ്​​റ്റ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ജെ​യിം​സ് ക്ലി​യ​ർ എ​ഴു​തി​യ 'ആ​റ്റോ​മി​ക് ഹാ​ബി​റ്റ്‌​സ്' എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തെ ജെ​ഫ്‌​സി ഫ്രാ​ങ്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2016 ൽ ​രൂ​പ​വ​ത​രി​ച്ച യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി​യു​ടെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളും സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റും ചെ​യ്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യു​ള്ള പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ പ്ര​സ​ന്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ് കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ, യാം​ബു മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​യി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം വേ​ങ്ങ​ര, 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ്, അ​ഡ്വ. ജോ​സ​ഫ് അ​രി​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ൽ​കി. മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം മെ​ന്റ​ർ ജാ​സി​റ മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​പ്പ​ന, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, സം​ഘ​ഗാ​നം എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. യാം​ബു വി​ചാ​ര​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് വി ​മൂ​സ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ട​ക്ക​ര, സി​ന്ധു ജോ​സ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X