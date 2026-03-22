    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 March 2026 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 2:19 PM IST

    സു​ര​ക്ഷ ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി യാം​ബു​വി​ൽ പെ​രു​ന്നാ​ളാ​ഘോ​ഷം

    യാം​ബു ടൗ​ൺ സു​ലൈ​ബാ​നി ജാ​മി​അ ക​ബീ​ർ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന പെ​രു​ന്നാ​ൾ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സാ​ദ് ബി​ൻ മ​ർ​സൂ​ഖ് അ​ൽ സു​ഹൈ​മി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ​യും ക​രു​ത​ലി​െൻറ​യും ആ​ശ്വാ​സ​വാ​ക്കു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് യാം​ബു​വി​ലെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ചെ​റി​യ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ലെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നി​ച്ച് പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യ​തി​െൻറ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ സൗ​ദി​യി​ൽ പൊ​തു​വെ ഈ​ദ് ഗാ​ഹു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത​യാ​ണ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ​ത്. യാം​ബു ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സാ​ദ് ബി​ൻ മ​ർ​സൂ​ഖ് അ​ൽ സു​ഹൈ​മി, വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ യാം​ബു ടൗ​ണി​ലെ അ​ൽ സു​ലൈ​ബാ​നി ജാ​മി​അ ക​ബീ​ർ മ​സ്ജി​ദി​ലാ​ണ് പെ​രു​ന്നാ​ൾ ന​മ​സ്കാ​രം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷം ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി ജ​ന​ത​ക്കും അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്മ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​സു​ര​ക്ഷ​ക്കും ന​ന്മ​ക്കു​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും ന​ട​ത്തു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. യാം​ബു​വി​ലെ ഒ​രു എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഡ്രോ​ൺ പ​തി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, അ​തീ​വ സു​ര​ക്ഷാ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നേ​ര​ത്തെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​റ​കെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച യാം​ബു ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് നേ​രെ വ​ന്ന ബാ​ലി​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ൽ ത​ക​ർ​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നു.

    യാം​ബു റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ, യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​വി​ധ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പെ​രു​ന്നാ​ൾ ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ന്നു. ഈ​ദ് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​മാ​യി വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS: festival, yambu, security precautions, celebrate, peaceful space
    News Summary - Yambu celebrates the festival peacefully amid security precautions
