Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 16 Oct 2025 7:51 AM IST
    date_range 16 Oct 2025 7:51 AM IST

    യാം​ബു അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    യാം​ബു അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    യാം​ബു അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ദി​ൽ മ​ജ്‌​ദ് ക്ല​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹാ​ഷിം ഹി​ദി​ർ, ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    യാം​ബു: അ​റാ​ട്കോ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​റാ​ട്കോ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. അ​ൽ ഹി​ജ്ജി ഹോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​റാ​ട്കോ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു.

    ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ, ഇ​ബ്രാ​ഹീം പു​ല​ത്ത്, യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി (കെ.​എം.​സി.​സി), സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ, അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ്, അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് (ന​വോ​ദ​യ), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വി​വി​ധ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നാ​ദി​ൽ മ​ജ്‌​ദ് ക്ല​ബ്ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹാ​ഷിം ഹി​ദി​ർ, ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ, അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹി​ലാ​ൽ, ഫു​വാ​ദ്, ഉ​ബൈ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​റാ​ട്കോ ടീം ​പ്ര​തി​നി​ധി മി​ജി​മാ​ലി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ഴ്‌​സി കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി. ഹ​നൂ​ന നാ​സ​ർ, ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, അ​സ്‌​ക്ക​ർ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം ച​ട​ങ്ങി​ന് മി​ഴി​വേ​കി. ക്ല​ബ്ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഒ​ഴു​കൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് ചെ​റി​യം പ​റ​മ്പി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ബീ​ൽ എ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, റി​ൻ​ഷാ​ദ്, സു​ഹൈ​ൽ, ഷി​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

