Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബു അ​ൽ റെ​ൽ​കോ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 7:36 AM IST

    യാം​ബു അ​ൽ റെ​ൽ​കോ ആ​ർ.​സി എ​ഫ്.​സി ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    യാം​ബു അ​ൽ റെ​ൽ​കോ ആ​ർ.​സി എ​ഫ്.​സി ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    അ​ൽ റെ​ൽ​കോ ആ​ർ.​സി എ​ഫ്.​സി ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ആ​ബി​ദ് സാ​മ്പ്യ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    Listen to this Article

    യാം​ബു: അ​ൽ റെ​ൽ​കോ ആ​ർ.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​യി​യേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ബീ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ൽ റെ​ൽ​കോ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​ബി​ദ് സാ​മ്പ്യ, വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​റാ​ട്കോ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യാം​ബു അ​ൽ റെ​ൽ​കോ ആ​ർ.​സി എ​ഫ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​പി​ൻ തോ​മ​സ് കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    നൗ​ഫ​ൽ ക​രി​മാ​റോ​ട്ടി​ൽ (ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), നാ​സ​ർ മു​ക്കി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ പൂ​ള​പ്പൊ​യി​ൽ, ന​ജീ​ബ് മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ് (ക്ല​ബ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് (ന​വോ​ദ​യ), അ​സ്‌​ക്ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ വ​ൺ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സാ പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ റെ​ൽ​കോ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ സാ​മ്പ്യ, ആ​ബി​ദ് സാ​മ്പ്യ, ന​ജീ​ബ്, ഹ​ബീ​ബ് എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ആ​ർ.​സി.​എ​ഫ്.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്ല​ബ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ബാ​സ് അ​ലി പാ​റ​ക്ക​ണ്ണി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ലീ​ഷ് രാ​ജ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    നൗ​ഷാ​ദ് വി ​മൂ​സ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സു​ബൈ​ർ ചെ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ഫി​റോ​സ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് എ​ട​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മ​റ്റു ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballyambusaudinewsjersey released
    News Summary - Yambu Al Relco RC FC Jersey Released
    Similar News
    Next Story
    X