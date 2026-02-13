Begin typing your search above and press return to search.
    യാം​ബു അ​ക്‌​നെ​സ് എ​ഫ്.​സി​ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    യാം​ബു അ​ക്‌​നെ​സ് എ​ഫ്.​സി​ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    യാം​ബു അ​ക്നെ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്


    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ക്‌​നെ​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    എ​ൻ. കം​ഫ​ർ​ട്ട്‌​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ടീ​മി​െൻറ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ​വും സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മ​വു​മാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. യാം​ബു ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ക്‌​നെ​സ് എ​ഫ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ന​വ്വ​ർ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ (കെ.​എം.​സി.​സി), അ​ജോ ജോ​ർ​ജ്ജ് (ന​വോ​ദ​യ), സി​ദ്ധീ​ഖു​ൽ അ​ക്ബ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഇ​ബ്‌​റാ​ഹീം കു​ട്ടി പു​ല​ത്ത് (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ), സ​ലിം വേ​ങ്ങ​ര, അ​സ്‌​ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ (വൈ.​എം.​എ), അ​നീ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചെ​റു​കു​ള​മ്പ് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, കോ​ച്ച് ബാ​സി​ത്ത്, താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഭി​ജി​ത്, സം​ഗീ​ത്, മു​ബ​ഷി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, ഇ​ൽ​യാ​സ് വേ​ങ്ങൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, ഷ​ബീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.​

    ക്ല​ബ്ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജു​റൈ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഷി​ഫ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, അ​ക്ബ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​മാ​ന​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

